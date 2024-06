Globe, UNWFP naghiusa sa pagpakigbatok sa kagutom

Ang Globe nakigtambaya­yong sa United Nations World Food Programme (WFP) sa pag-abli sa Hapag Movement ngadto sa internasyonal nga mga donor, paglusad sa kolaborasyon sa World Hunger Day aron mapasiugda ang nagpabi­ling problema sa kagutom sa Pilipinas.

Ang Hapag Movement natukod sa miaging duha ka tuig, kining talagsaong kolaborasyon nagdala sa inisyatiba ngadto sa tibuok kalibutan nga yugto, nga nakapahimo sa Globe sa pagkuha og og suporta gikan sa mga indibidwal ug organisa­syon sa gawas sa nasod.

Ang panagtambayayong naki­ta aron mapalapad ang donor nga maabot sa Hapag Movement ug mapadako ang epekto niini.

Sa pagkakaron, nakatabang kini sa pagpakaon sa kapin sa 95,000 ka benepisyaryo ug nakamugna og 2,662 ka livelihood training graduates sukad sa pag­lusad niini niadtong 2022.

Tumong sa Hapag Movement nga matubag ang dili boluntaryong kagutom pinaagi sa paghatag og malungtarong pagpakaon ug pagbansay sa panginabuhian sa mga huyang nga pamilya, pagpahimulos sa panagtambayayong aron makatigom og pundo ug maabot ang mga komunidad.

Pinaagi sa pagduyog sa pwer­sa sa UN World Food Programme, ang Globe naglaum nga makakuha og suporta gikan sa ubang internasyonal nga mga donor aron makahatag og dinalian nga tabang sa mga gigutom.

“We are privileged to colla­borate with the UN World Food Programme, global leader in the fight against hunger and the largest international ally of the Hapag Movement. With their support, we are optimistic about mobilizing the global donor community to tackle the urgent issue of hunger in the Philippines,” matod ni Yoly Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer sa Globe.

Ang kagutom nagpadayon nga usa ka kritikal nga hagit sa na­sod. Sumala sa pinakaulahing survey sa Social Weather Stations, dul-an sa upat ka milyon nga pamilyang Filipino ang nakasinati og dili boluntaryong kagutom sa unang quarter sa 2024.

Ang Pilipinas nakakuha usab og 14.8 sa 2023 Global Hunger Index nga nagpakita sa usa ka “moderate” nga le­bel sa kagutom.

“Private sector partnerships are critical in achieving UN Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger. We are grateful for Globe’s strong commitment to address hunger,” matod ni Dipayan Bhattacharyya, country director sa WFP Phi­lip­pines.

Gitukod niadtong 1961, ang UN World Food Program mao ang labing dako nga humani­tarian nga organisasyon sa kalibutan nga nagtubag sa kagutom ug nagpasiugda sa seguridad sa pagkaon.

Gipadagan sa WFP ang ShareTheMeal initiative nga gitukod niadtong 2015, nga nakahatag og kapin sa 226 milyon nga mga pagkaon ug nakakuha og 1.6 milyon nga mga tigsuporta sa 38 ka mga nasod, lakip ang Pilipinas.

Ang mga donasyon mahimong himuon pinaagi sa pagbisita sa Hapag Movement challenge link sa ShareTheMeal.

Dugang pa, ang mga kustomer sa Globe ug GCash sa tibuok kalibutan sa dili ma­du­gay maka-donate sa Share­TheMeal pinaagi sa GlobeOne ug GCash apps.

Ang WFP nagtabang usab sa Walang Gutom 2027, usa ka programa nga sensitibo sa nutrisyon nga gipangulohan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), aron matubag ang dili boluntaryo nga kagutom ug gisuportahan ang mga pagkaon sa eskwelahan ug Walang Gutom 2027: Food e-Voucher Program.

“The DSWD welcomes this partnership between Globe and the World Food Programme that will boost our full-scale implementation of the Walang Gutom 2027 Food Stamps Program for the benefit of food poor families,” matod ni DSWD Usec. Eduardo Punay. / PR