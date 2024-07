Globe: Walay unregistered SIM nga aktibo nga gigamit

Ang Globe maoy nanguna sa mga paningkamot sa estrikto nga pagdumala ug pagtuman sa SIM Registration Act, pagseguro nga ang tanang SIM nga gigamit karon narehistro.

Walay magtugot ang Globe sa bisan kinsa nga kustomer nga mogamit og dili rehistrado nga SIM. Ubos sa kasamtangang sistema niini, ang bag-ong SIM ma-activate lang sa higayon nga marehistro pinaagi sa Globe’s SIM registration platforms.

“We designed our SIM Re­gistration system in such a way that no SIM can be used on the network unless registered. Therefore, all active SIMs within our network are in our system. Even as we continue to enhance our SIM re­gistration platform, we alrea­dy have measures in place that defend against the illegal use of unregistered SIMs,” matod ni Darius Delgado, Globe Vice President ug pangulo sa Consumer Mobile Business.

Ang Globe sa pagkakaron adunay 58.8 milyunes ka mobile subscribers.

Human sa registration per­iod gikan sa Disyembre 27, 2022 ngadto sa Hulyo 30, 2023 nga naglangkob sa mga SIM nga gigamit na sa wala pa mapasar ang balaod, ang Globe nag-deactivate sa kapin sa 30 milyones ka mga SIM nga wala pa marehistro.

Sukad niadto, gipalig-on usab sa Globe ang mga lakang sa seguridad alang sa pagparehistro sa SIM aron masiguro ang kaligdong sa proseso sa pagparehistro alang sa mga bag-ong SIM.

Naglakip kini sa mga advanced nga protocol sa pag-encrypt aron masiguro ang datos nga gipasa sa proseso sa pagrehistro, live nga tekno­lohiya sa pagkuha sa litrato aron mapugngan ang paggamit sa stock o mga pre-e­xisting nga mga litrato, ug limitado nga pagsumite sa ID pag-usab aron mapugngan ang random o balik-balik nga pagsulay nga magparehistro sa mga tinumotumo nga mga dokumento.

Gipahinumdoman sa Globe ang SIM users nga mosumiter og insaktong impormasyon ug photo IDs tungod kay ang pagsumite sa sayop nga impormasyon silotan ubos sa balaod. / PR