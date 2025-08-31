GMA Digital Digest midaog sa Quill Awards

Nakadaog ang Digital Digest sa GMA Integrated News sa Philippine Quill Awards ubos sa Division 4: Communication Skills, Category 24: Publications nga gipahigayon niadtong Agusto 27, 2025, sa Manila Hotel Fiesta Pavilion.
Ang maong pasidungog nagpakita sa paningkamot sa network nga magpabilin nga labing maayong ehemplo sa kalig-on, inobasyon, ug kalidad sa komunikasyon.
Ang Philippine Quill Awards nga giorganisar sa IABC Philippines, mao ang most prestigious business communication awards program sa nasod.
Matod ni Senior Vice President Oliver Victor B. Amoroso nga ang maong kadaugan nagpakita sa kakugi sa team ug naghatag ug inspirasyon aron magpadayon sa pagtukod og mas taas nga sumbanan sa industriya.
Gidawat kini nga pasidungog ni Bernice Marie S. Sibucao alang sa Digital Digest team nga nagpalig-on sa pagdumala sa GMA Integrated News sa media ug komunikasyon. / PR