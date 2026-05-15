GMA reporter mikiha og sexual harassment

Nisang-at og kasong Acts of Lasciviousness sa Mayo 13, 2026, si Athena Imperial batok ni Nico Waje.

Ang insidente nahitabo dihang pareho pa silang TV news reporter sa GMA-7.

Si Athena naila nga Miss Earth Philippines-Water 2011. Si Waje wala na sa GMA sa miaging tuig pa.

Giingong gawas ni Athena, aduna pay laing reporter nga nisangat sab og susamang kaso batok sa kanhi GMA news reporter.

Tipik sa affidavit ni Athena nagkanayon, “She believes that incidents of this nature can no longer be ignored, minimized, or tolerated in any workplace, profession, or industry.”

Sa pagkakaron, wala pa’y tubag niini si Waje.