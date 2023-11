GMRC subject ipatuman sa 5 ka mga tunghaan

Adunay lima ka mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo nga gikatakda nga mahimong pilot areas sa pagpatuman sa Good Manners and Right Conduct (GMRC) subject sa basic education.

Kini maoy gipahibawo ni Cebu Provincial schools division superintendent Dr. Senen Paulin atol sa pagbisita ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa kalungsoran alang sa caravan of services pinaagi sa Capitol Information Office.

Lakip kini sa gitinguha ni Garcia nga mahibalik ug mapatuman sa tanang mga tunghaan sa lalawigan gumikan kay gusto niya nga makat-unan sa mga tinun-an ang maayong pamatasan ilabi na ang pagtahod.

Ang mga tunghaan langkuban sa Tindog Integrated School sa lungsod sa Medellin; North Central Elementary School sa San Fernando; Tabogon Central Elementary School sa Tabogon; Dumanjug National High School sa Dumanjug; ug Liloan National High School sa Liloan.

“Guv, I am very happy to tell you that a very strong highlight of the new curriculum is the inclusion of GMRC,” matod ni Paulin.

Gipasabot niya nga ilahi pagtudlo ang subject sa GMRC sa kasamtangan nga Values Education usab nga subject.

Kini kabahin sa MATATAG Curriculum program sa Department of Education (DepEd) nga unang gilusad ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte sa Agusto 2023 isip revised nga curriculum gikan sa kindergarten hangtod sa Grade 10.

Ang curriculum gikatakda nga ipatuman sa 2024 ngadto na sa 2025 nga nagtinguha nga makaabag sa mga tinun-an dili lang sa kaalam, apan lakip na usab sa maayong pamatasan.