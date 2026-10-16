GMs survey: Spurs mokampyon, Wembanyama ma-MVP

Base sa resulta sa National Basketball Association (NBA) team general managers survey kagahapon, Biyernes, Oktubre 6, 2026 (PH time), ang San Antonio Spurs mao ang mokampyon sa 2026-27 season unya ang pambato niining 7’3” nga higante nga si Victor Wembanyama maoy mapiling MVP.
Ning 25th annual survey, ang general managers nitubag og 48 ka mga pangutana apan dili kini makaboto og sakop sa kaugalingon nilang team.
Sa 30 ka executives, 50 percent ang ningboto nga ang Spurs mao ang makampyon, nagsunod ang Oklahoma City Thunder nga nakakuha og 43 percent.
Adunay gamay lang nga porsiyento ang ningboto sa defending champions New York Knicks ug Philadelphia 76ers.
Si Wembanyama nakakuha og 77 percent nga maoy modaog sa MVP unya nagsunod kaniya si Denver Nuggets center Nikola Jokic kinsa nakakuha og 10 percent.
Nipatigbabaw sab si Eala sa botasyon sa mahimong best defender ug most versatile player. / Gikan sa wires