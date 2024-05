Gob. Garcia midasig sa pagtanum og mais

Gisugyot ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga sugdan na ang pagpananom og mais nga giingong maoy in-demand sa merkado.

Kini maoy awhag ni Garcia atol sa pakighinabi sa 450 ka land owners ug mga mag-uuma sa lungsod sa Pilar, isla sa Camotes.

Gipasabot ni Garcia nga ang pagpananom og yellow corn o mais mas haom alang sa mga konstituente sa maong lugar gumikan kay mahimo kini’ng maatiman sa tibuok tuig ug gamay ra ang gikinahanglan niini alang sa irrigation.

Subay niini, nisaad ang gobernador nga motabang sa mga mag-uuma nga gusto’ng mo-shift sa pagpananom og mais.

Atol sa maong tigom, anaa usab si Pilar Mayor Manuel Santiago, sakop sa municipal council, lakip na si fifth district Board Member Red Duterte.

Ingon man ang mga opisyal sa Department of Agriculture ug Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC). Alang sa gusto’ng mosuway sa bag-ong paagi, mahimo nga mohuwam og kwarta ang mga mag-uuma.

Adunay gidalit nga dos porsyento nga interest rate ang Land Bank of the Philippines, ug Cooperative Bank of Cebu nga nagtanyag og zero interest rate.

Ang Kapitolyo, sa ilang bahin, maoy mo-endorse sa mga mag-uuma alang sa mas paspas nga pagproseso sa mga application ug pag-release sa loans pinaagi sa Enhanced Countryside Development (ECD) program sa Kapitolyo.

Gihimug-atan ni Garcia nga daghan ang nagkinahanglan ug interesado nga mopalit og mais isip raw material.

Base sa datos sa Provincial Agriculture Office, 20 ka mga institution ang gusto’ng mopalit og mais nga nakig partner sa Kapitolyo subay sa 426,400 metriko tonelada sa tibuok tuig.

Nalakip sa institutional buyers ang Prifoods Corp., Universal Feed Mill Corp., San Miguel Foods Corp., Vienovo Philippines Inc., General Milling Corp., Pilmico Feeds, and Central Visayas Pork Producers Cooperative, ug uban pa nga nag gamit og mais alang sa paghimo og feeds, chips, ug ubang produkto.

“Akong hagit ninyo, lihok mo. Paningkamot gyod mo. Kay ako maningkamot sad ko nga monindot inyong kinabuhi,” matod ni Garcia pinaagi sa Sugbo News. / ANV