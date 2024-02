Gob. Garcia mipahunong una sa pagtrabaho CBRT

Nipahimangno si Cebu Go­bernador Gwendolyn Garcia sa mga kontraktor sa Ce­bu Bus Rapid Transit (CBRT) nga hunungon ang ta­nang civil works sulod sa lote nga gipanag-iya sa Kapi­tolyo tungod sa giingong kakuwang sa documentary permit.

Sa gitangtang na nga post gikan sa social media arm sa Cebu Provincial Government Public Information Office nga gi-post niadtong Martes sa gabii, Pebrero 28, 2024, si Garcia nipagawas og Memorandum 16-2024, nga nagmando sa Hunan Road and Bridge Construction Group LTD, contractor sa Cebu BRT project, nga hunongon dayon ang dugang mga construction work sa mga bus station sa Osmeña Boulevard sa Cebu City, atbang sa Capitol building.

Nakuha sa SunStar Cebu ang kopya sa natangtang na nga memorandum.

Sa memorandum, si Garcia niingon nga nadiskubrehan sa Kapitolyo nga ang proponents sa proyekto kulang sa gikinahanglang pagtugot gikan sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) alang sa katukoran sa mga terminal.

Niadtong Martes, si Garcia gipahibawo ni Jober Eleazar Bersales sa National Commission on the Culture and Arts (NCAA) Advisory Board bahin sa posibleng paglapas sa proyekto batok sa Philippine Heritage Law sa mga lote nga gipanag-iya sa Probinsiya sa Osmeña Blvd.

Ang proyekto “daw nahimutang” sulod sa buffer zones sa Capitol Building ug Fuente Osmeña Rotunda, nga ang duha daling ma-qualify isip heritage zones, sumala sa memorandum.

Gitahasan ni Garcia ang Philippine National Police (PNP) sa pagmonitor sa hugot nga pagpatuman sa iyang memorandum.

NASUTA

Sa memorandum, si Garcia niingon nga ang proyekto nakalapas sa National Cultural Heritage Act of 2009 o Republic Act 10066, tungod kay ang kontraktor wala nakakuha sa gikinahanglang pagtugot gikan sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Ang RA 10066 nagmando sa pagpanalipod sa mga istruktura ug edipisyo nga kapin na sa 50 ka tuig ug ang bisan unsang konstruksyon sulod sa gitudlo nga buffer zones nagkinahanglan sa pagtugot sa NHCP, dugang ni Garcia.

Ang edipisyo sa Kapitolyo sa Probinsiya sa Sugbo gideklarar nga National Historical Landmark ug naghupot sa Grade 1 Level Heritage Structure Classification, si Garcia niingon nga nagkinahanglan kini sa mas estrikto nga pagpatuman sa RA 10066.

Nakompleto sa 1938, ang edipisyo adunay neoclassical ug usa ka estilo sa art deco, nga adunay pagkaparehas sa US Capitol Building.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak kang Norvin Imbong sa Miyerkules, Peb.28, ang project proponent sa CBRT alang sa komento, apan wala siya na-contact.

Niadtong Pebrero 2023, giingnan ni Garcia ang mga nagpasiugda sa CBRT nga ang proyekto motadlas sa pipila ka mga lote nga gipanag-iya sa Probinsiya ug mangayo og “just compensation” gikan sa Department of Transportation (DOTr).

Ang matag estasyon sa bus mookupar sa usa ka dapit nga 160 square meters, nga adunay drainage system sa duha ka kilid sa sidewalk.

Ang bus terminal sa Osmeña Blvd kabahin sa Phase 1 sa proyekto, gikan sa Cebu South Bus Terminal hangtod sa Cebu Capitol Building.

Ang tibuok CBRT project magsugod sa Barangay Bulacao ug sa South Road Properties sa habagatan paingon sa Talamban sa amihanan. Kini adunay kinatibuk-ang kantidad sa proyekto nga mokabat og P17 bilyunes. / EHP