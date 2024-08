Gob. Garcia: Probinsiya sa Sugbo lig-on

"The state of the Province is strong in fact it is super strong."

Garbo nga gipahibawo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia atol sa iyang State of the Province Address (SOPA) diha sa Cebu Provincial Capitol, Social Hall sa Agusto 20, 2024.

Gipasigarbo ni Garcia ang moabot og P309 bilyones nga net assets sa lalawigan sukad sa Disyembre 31, 2023 nga nagbutang sa probinsya isip labing dato sa tibuok nasod, subay sa moabot og P74 bilyunes nga significant increase sa miaging tuig.

Kini taliwa sa P500 milyunes nga pagkunhod sa national tax allocation sa 2023. Hinuon, nabawi kini pinaagi sa local tax collection.

Subay sa datos sa kagamhanan, ang probinsiya nakuha ang P181.9 bilyunes nga collection gikan sa fees ug charges.

Sukad kini milingkod sa katungdanan, nagpadayon ang pagpatuman niya sa infrastructure projects, diin natala ang moabot 890 kilometros nga Provincial road projects ang nakompleto na samtang laing 219 kilometro nga barangay roads. Moabot sa 7, 858 ka solar lights na ang nakasiga sa 196.45 kilometros nga barangay roads lakip sa 19 bridge projects.

Sa bahin sa programa sa panglawas, pipila ka mga pasilidad ug hospital nga gi-upgrade.

Gipasigabo usab ni Garcia ang programa sa agrikultura, turismo ug ang bahn sa edukasyon.

Sa uwahing bahin sa iyang taho, iyang gipasalamatan ang tanang sakop sa legislative office mga partner sectors, ug uban pa. / ANV