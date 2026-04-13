Gob. Pam giingnan ni Soco nga magpahibalo una mobiyahe

Nihangyo si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco kang Governor Pamela Baricuatro nga pahibaw-on ang iyang opisina sa dili pa ang bisan unsang opisyal o personal nga biyahe niini sa gawas sa nasod, aron maseguro nga dili mabalda ang paghatag og serbisyo publiko.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Abril 7, 2026, si Soco nagkanayon nga ang sayo nga pahibalo makatabang sa paglikay sa “miscommunication o kalibog” ug maghatag og dalan alang sa saktong koordinasyon tali sa ilang mga opisina.
Namatikdan ni Soco nga ang bag-ohay lang nga biyahe ni Baricuatro sa Japan niadtong Abril 4 hangtod 8, ingon man ang pipila ka nangaging mga biyahe, walay pormal nga pagpahibalo sa iyang opisina.
“As provided by law, the Vice Governor assumes the role of Acting Governor in the Governor’s absence from the country,” matod ni Soco samtang nagpasiugda nga gikinahanglan ang sayo nga pagpahibalo aron maseguro nga masunod ang mga protocol ug mapahigayon ang mga opisyal nga gimbuhaton sa walay kalangan.
Dugang pa niya, ang tukmang panahon sa koordinasyon makatabang sa pagpadayon sa serbisyo publiko nga walay pagkaantala.
“Moving forward, my office be furnished with timely notice of any such travels. This will enable me to effectively discharge my duties and uphold the integrity of provincial governance,” asoy ni Soco.
Ang kopya sa maong suwat gihatag sab ngadto kang Department of the Interior and Local Government (DILG) Cebu Provincial Director Jesus Robel Sastrillo Jr. / CDF