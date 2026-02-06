Gobernador Baricuatro dunay hulga nga patyon
Gibutyag ni Gobernador Pamela Baricuatro sa iyang Facebook post niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, nga adunay hulga nga patyon siya.
Base sa nadawat niyang intelligence report, taga Mindanao nga killer ang gi-hire aron siya patyon.
“I am currently facing a serious threat; a death threat, Intelligence reports indicate that a killer from Mindanao has been paid millions to kill me. If they can’t destroy me, next move is to kill me,” pahibalo sa gobernador sa iyang post.
Matod ni Baricuatro nga giingong gitanyagan og P2.5 milyunes ang makapatay kaniya.
Dugang pa niya nga tuyo sa maong tawo nga kon dili gani madaot ang gobernadora, kinabuhi ang kutluon niini.
Subay sa nasayran sa gobernadora, giingong lakip sa plano sa maong mga tawo nga dili siya patyon sa Sugbo apan didto sa laing lugar kon mobiyahe kini.
Si Aldwin Empaces, Assistant Provincial Administrator, nikompirmar sab niini ug nipahibalo nga mao na kini ang ikaupat nga hulga nga nadawat sa gobernadora sukad sa iyang paglingkod sa posisyon sa 2025.
Nanawagan siya sa mga Sugboanon nga iampo ang iyang kinabuhi ug padayon nga makigtambayayong sa mga awtoridad samtang gitinguha ang kaluwasan ug hustisya.
Sa iyang post, gihimakak sab ni Baricuatro ang mga pasangil nga naglambigit kaniya sa suspension ni Minglanilla Mayor Rajiv Enad ug uban pang opisyal sa lungsod.
Gihulagway niya kini nga usa ka demolition job nga tumong mao ang pagguba sa lokal nga pangagamhanan ug pagmugna og panag-away sa iyang mga kaalyado sa politika.
Niingon si Baricuatro nga wala siyay kalambigitan sa suspension nga gimando sa Ombudsman batok ni Enad, Vice Mayor Elanito Peña, Municipal Administrator Junrie Bragat, ug 10 ka mga konsehal. Kini nga suspension gipatuman niadtong Pebrero 2, 2026.
“This appears to be a tactic from my opponents aimed para maglagot ang mga mayors nako and destabilizing Cebu,” dugang niya.
Ang kontrobersiya nagsugod tungod sa desisyon sa Office of the Ombudsman, diin gimando ang suspension sa mga opisyal sa Minglanilla tungod sa giingong “grave abuse of authority” ug “misconduct in office.”
Sa maong desisyon, gikutlo sa Ombudsman ang pagbaliwala sa mga teknikal nga rekomendasyon gikan sa mga nasudnong ahensiya sama sa Mines and Geosciences Bureau ug Environmental Management Bureau, pagpatuman sa mga lokal nga mando.