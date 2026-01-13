Gobert gisuspenso og usa ka duwa

Gipahamtangan sa National Basketball Association (NBA) og usa ka duwa nga suspensyon nga wala’y bayad si Minnesota Timberwolves center Rudy Gobert human siya natawagan sa iyang ikaunom nga flagrant foul sa season atol sa ilang kadaugan batok sa San Antonio Spurs, 104-103, niadtong Lunes, Enero 12, 2026 (PH time).
Niini, dili makaduwa si Gobert sa pag-asdang sa Timberwolves sa balwarte sa Milwaukee Bucks karong Miyerkules, Enero 14.
Ang beteranong si Gobert, 33, nag-average og 11 puntos, team-high 11.4 rebounds, ug 1.7 blocks sa iyang ikaupat nga season sa Timberwolves. / Gikan sa wires