Gobiyerno naningkamot alang sa paspas nga pagbangon sa Iligan

Ang mga nasudnong ahensya sa gobiyerno naningkamot alang sa paspas nga pagbangon sa Dakbayan sa Iligan human nideklarar og state of calamity tungod sa kadaot nga dala sa bagyong Basyang niadtong Huwebes, Pebrero 5, 2026.
Niadtong Sabado, si Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian ug Mayor Frederick Siao nibisita sa mga evacuation center ug nagsusi sa dagan sa mga relief operation.
"President Ferdinand Marcos Jr. sent me here to see to it no one will get hungry and (everybody is) taken care of," matod ni Gatchalian ngadto sa mga bakwit.
Ang DSWD nakatala og kapin sa 21,700 ka mga bakwit sa 33 ka mga sentro, apan ang mga indibidwal nga naapektuhan sa pagbaha niadtong Pebrero 5 miabot na sa 24,540.
Ang ahensya nakapagawas na og P8.5 milyon nga kantidad sa pagkaon ug non-food relief packs ngadto sa kapin sa 5,500 ka mga pamilya, uban ang standby fund nga P2.2 milyon.
Ang Department of Public Works and Highways nagpahigayon usab og inspeksyon ug assessment sa mga importanteng imprastraktura nga naapektuhan sa baha, lakip na ang mga tulay ug dike.
Niadtong Biyernes, ang Konseho sa Dakbayan sa Iligan nagkahiusa sa pagpasar sa Resolution No. 26-101 nga nagdeklarar og state of calamity ug nagtugot sa paggamit sa calamity fund alang sa relief assistance ug pag-ayo sa mga nagubang imprastraktura. / PNA