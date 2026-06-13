Gobothia, Roda midaog sa ICTSI PH meet

Nadasig sa tinguha nga makasulod sa 20th Aichi-Nagoya Asian Games didto sa Japan, gipakita sa mga national steeplechasers nga silang Junel Gobothia ug Jessa Mae Roda ang dakong kalamboan sa ilang performance aron dominahon ang ilang tagsa-tagsa ka event sa ICTSI Philippine Athletic Championship didto sa New Clark City Athletic Stadium.
Dungan sa pagsaulog sa Adlaw sa Kagawasan gikuha ni Gobothia ang liderato sa kataposang tulo ka tuyok sa men's 3,000-meter steeplechase paingon sa kadaugan.
Wala sab magpalupig si Roda nga naggamit og maayong taktika una pa gipahatod og maayo ang dagan aron biyaan ang iyang national teammate nga si Edna Magtubo sa kataposang 100 metros, ug sakmiton ang unang luna sa women's side.
"Buti mas maganda ito kaysa sa last takbo ko sa Taiwan kasi hinahabol namin ni coach Vertek (Buenavista) yung qualifying time para sa Asian Games na 8:36.57," padayag ni Gobothia.
"Naghintay lang po ako ng pagkataon at hindi nagpabilis sa mga unang rounds kasi baka ako maubusan," padayag ni Roda sa iyang game plan sa duwa. / RSC