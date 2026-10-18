‘Gold’ ang ticket sa MSG

Mokabat ngadto sa $2,600 o P163,764 ang average nga presyo sa tiket para makasulod sa historic Madison Square Garden (MSG) didto sa New York para sa New York Knicks batok Philadelphia 76ers nga duwa sa National Basketball Association (NBA) 2026-2027 season karong Miyerkules, Oktubre 21, 2026 (PH time).
Ang maong kombati lakip sa tulo ka opening games sa liga, diin masaksihan ang ring ceremony ug pag-isa sa championship banner sa Knicks nga maoy ilang unang titulo sulod sa 53 ka tuig.
Matod pa sa SeatGeek, nga ang average presyo nga $2,600 o P163,764 nisaka og makabungog nga 282 porsiyento kompara sa home opener game sa Knicks batok Cleveland Cavaliers sa miaging
season.
Ang pinakabarato nga tiket naa sa $1,200, samtang ang mga lower-level ug courtside seats mokabat ngadto sa five o six figures.
Dili lang ang ring ceremony ang gitanyag niining duwaa kay magsugat pud ang dalan sa usa unya sa karibal sa Knicks sa titulo, ang bag-ong superteam nga 76ers.
Matod pa sa mga taho nga ang maong presyo sa tiket ang pinakamahal nga NBA opening season game sa history sa secondary ticket market.
Di mayano-yano ang lineup sa Philadelphia kay nakuha sa franchise ang beterano nga si LeBron James. Gipun-an pa ni superstar Jalen Brown, All-Star bigman Joel Embiid, Tyrese Maxey ug VJ Edgecombe.
Mao ni ang unang regular season game ni James ug Brown ubos sa Philadelphia.
Lakip sa opening day, mao ang Boston Celtics batok Detroit Pistons didto sa Detroit; ug ang Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs didto sa Frost Bank Center sa San Antonio. / RSC