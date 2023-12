Golf tourism sa Sugbo i-develop

Bag-o’ng atraksyon ug kalingawan alang sa lokal ug langyaw nga mga bisita ug turista ang gilaumang dagsaon unya sa lalawigan sa Sugbo subay sa gitinguha nga pag-develop og world-class golf tourism.

Kini human nibisita ang golf tourism stakeholders pinangulohan ni Department of Tourism (DOT) Undersecretary Ferdinand Jumapao ug DOT Golf Tourism Director Lyle Fernandez Uy sa Martes, Disyembre 5, 2023.

Ang lalawigan sa Sugbo adunay duha ka mga golf courses sa lungsod sa Liloan ug Medellin sa amihanan. Apan sa tinguha nga mapalambo kini, gusto ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mailhan kini sa kadaghanan pinaagi sa paglakip niini sa Suroy-Suroy sa Sugbo sa matag tuig.

“We could incorporate the Suroy-Suroy, you know, into the golf tourism. I always say that the Suroy-Suroy is a feast for the five senses, but most importantly, a feast for your soul,” matod ni Garcia pinaagi sa Sugbo News.

Una na nga gisubhan sa DOT ang Philippine Golf Tourism Summit sa Taguig aron mas ma-promote ug mapalambo ang golf tourism isip bag-ong tourism product sa nasod.

Samtang si Uy, sa iyang bahin, nagkanayon usab nga ilakip niini ang paghimo og plano alang sa paglangkob sa promotion sa golf tourism sa Suroy-Suroy sa Sugbo aron mas makaagni og international players.