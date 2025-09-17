Superbalita Cebu
Golovkin nagplanong moaway pagbalik
Gipadayag ni Gennadiy Golovkin sa Kazahkstan nga nagtinguha siyang mobalik og away taliwala sa iyang pangidaron nga 43.
Si Golovkin, kinsa kanhi middleweight champion, wala na niaway human sa iyang kapildihan batok ni Mexican superstar Saul ‘Canelo’ Alvarez niadtong Septiyembre, 2022.
Wala man tuod siya’y opisyal nga pag-anunsyo apan gituohan nga hingpit na nga niretiro si Golovkin.
Apan human siya nitan-aw sa World Boxing Championships, nagkanayon si Golovkin nga nadasig siyang moaway pagbalik.
“Yes, why not? I feel my old emotions here,” matod ni Golovkin nga napatik sa www.boxingscene.com.
Hinuon, wala gibutyag ni Golovkin kon kanus-a niya planong moaway og balik ug kon kinsa ang gusto niyang kontrahon. / ESL