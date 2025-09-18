Gomez de Liaño bida sa FiberXers

Nanginit ang mga kamot ni Juan Gomez de Liaño sa hinapos nga bahin aron agakon ang Converge FiberXers sa kadaugan batok sa Meralco Bolts, 109-103, sa us aka friendly game sa Huwebes, Septiyembre 18, 2025, sa Gatorade Hoops Center sa Mandaluyong City.
Ang No. 2 overall pick sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft nimugna og sunodsunod nga krusyal nga puntos lakip na niini ang 4-point shot nga naghatag sa FiberXers og 105-99 nga labaw sa nahabiling 1:33 minutos.
Mao kini ang labing unang higayon nga nakaapil si Gomez de Liaño sa FiberXers sa usa ka friendly game.
Si Gomez de Liaño nipirma na sa FiberXers og rookie, maximum sa tulo ka tuig nga kontrata. / ESL