Gomez de Liano wa pa’y desisyon

Hangtod karon, wala pa gihapon nakadesisyon si Juan Gomez de Liano kon mosumiter ba siya og aplikasyon sa 2025 Philippine Basketball Association (PBA) Rookie Draft nga gikatakda karong Septiyembre 7.
“Not sure yet, honestly, I’m still weighing my options. Spending time with my family, staying in shape, that’s it,” matod ni Gomez de Liano nga napatik sa Spin.ph.
Karon nang Biyernes, Agusto 29, ang deadline sa pagsumiter og aplikasyon sa PBA draft.
Gipasabot ni Gomez de Liano nga iya pang gitimbangtimbang kon moduwa siya sa PBA o padayon siyang manimpalad sa Korean Basketball League (KBL) diin mas dako ang suweldo. / ESL