Gomez mipadayag sa iyang habig sa naguba nga flood control project sa Matag-ob, Leyte

Sa iyang privilege speech niadtong Martes, Septiyembre 2, 2025, gipanalipdan ni Leyte 4th District Representative Richard I. Gomez ang iyang kaugalingon batok sa mga akusasyon bahin sa naguba nga flood control project sa Matag-ob, Leyte tungod sa kusog nga ulan og sa giingong substandard materials nga gipanggamit.
Giangkon sab niya nga gipahimuslan ni Matag-ob Mayor Bernie Tacoy ang isyu para sa politikanhong katuyoan.
Si Gomez kinsa nangayo og pasaylo sa media tungod sa una niyang post sa social media, nipadayag sa iyang pagsuporta sa tumong ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga panubagon ang mga opisyal sa gobiyerno ug contractors nga nalambigit sa depektosong mga proyekto sa flood control.
Pagkahuman, dali siyang nibalhin sa iyang gitawag nga “sayop nga impormasyon” nga gipakaylap ni Mayor Tacoy.
Direktang gitubag ni Gomez ang pipila ka punto nga gipagawas ni Mayor Tacoy sa bag-ohay lang nga mga interbyu:
Substandard nga mga Materyales: Giklaro ni Gomez nga ang Matag-ob Flood Control Project nga nadaot tungod sa kusog nga ulan, wala pa nahuman.
Base sa datos gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH), iyang gibutyag nga ang proyekto, nga nagsugod niadtong Pebrero 21, 2025, gilaumang mahuman sa Nobiyembre 27, 2025.
Iyang gipasabot nga ang usa ka kritikal nga bahin, ang gitawag nga “lock” nga elemento nga gidesinyo aron makasugakod sa pressure sa tubig, wala pa mahimutang.
Kulang sa Konsultasyon: Gisalikway sa kongresista ang pangangkon ni Tacoy nga wala gikonsulta ang lokal nga gobiyerno. Iyang gipresentar ang usa ka hulagway nga nagpakita sa mga personahe sa DPWH nga mihimo og courtesy call kang Mayor Tacoy niadtong Enero 16, 2025—usa ka bulan sa wala pa magsugod ang proyekto.
Nawala nga Building Permit: Gipahayag ni Gomez nga walay basehan ang pangangkon sa mayor nga kulang sa building permit ang proyekto. Iyang gipasabot nga dili kinahanglan ang building permit alang sa usa ka flood control project, apan kinahanglan ang Certificate of Non-Coverage gikan sa DENR nga nakuha niadtong Septiyembre 2024.
Niadtong Agusto 25, adlaw nga Lunes, ang Ormoc City ug ang mga silingang lungsod, apil ang Matag-ob ug Villaba nakasinati og kusog nga pagbaha.
Sa sayong kabuntagon sa Lunes, usa ka 25-metros nga bahin sa 322-metros nga kinatibuk-ang gitas-on sa Matag-ob Riverside Flood Control project ang nadaot.
Matod ni Gomez nga ang nag-unang rason niini mao ang proyekto wala pa mahuman. /