Gomez naalarma sa pagkaguba sa Palompon Watershed

Nanawagan si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ngadto sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 8 Eastern Visayas lakip na ang lokal nga kagamhanan sa Lungsod sa Palompon nga i-rehabilitate ug panalipdan ang Palompon Watershed Forest Reserve (PWFR).
Kini human makadawat og impormasyon nga inanay na kining naguba.
Subay niini, niduso og balaudnon si Gomez sa Kongreso aron ipabilin ang PWFR nga protektado aron dili kini maabuso nga makadaot sa kinaiyahan.
Ang panawagan subay sa nakita sa DENR’s Protected Area Suitability Assessment (Pasa) nga halos ang natural nga katamnan sa watershed na-convert na ngadto sa mga umahan.
Daghan na ang kabalayan nga niresulta sa pagkaguba sa tinubdan sa tubig ug pagkunhod sa biodiversity.
Sa assessment nakita nga duna’y problema sa kalidad sa tubig sa Sabang ug Agbanga Rivers.
Aduna na kini taas nga phosphate ug fecal coliform levels nga naghatag og peligro sa panglawas sa tawo.
“Kasi ang nasira na doon yung tubig, nasira doon yung forest, yung flora and fauna nasira.
"We have to rehabilitate that, hindi pwede na ang sabihin natin eh kasi pumasok na ang tao pumasok na yung commercialism sige pwede na nating kalimotan gawing protected area, thats the wrong approach," sigon ni Gomez. / AYB