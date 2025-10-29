Gonzales mipadaog sa Jaguars

Mga duwa karon:
5:15 pm- BC batok SHS-AdC (High School)
6:45 pm- BC batok USPF (College)
Nakapuntos sa ilawom nga bahin si Fritz Gonzales sa nahabiling .05 segundo aron agakon ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa grabe ka kulbahinam nga kadaugan batok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 63-61, niadtong Martes sa gabii, Oktubre 28, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Nag-ung-ong na unta sa kadaugan ang Figthing Maroons dihang nakahigayon ang ilang sakop nga si Andrew Padilla sa pag-layup sa nahabiling lima ka segundos apan nasipyat. Niadtong gutloa nagtabla ang scores, 61-61.
Human niini, nakuha sa sakop sa Jaguars nga si Christian Sollano ang rebound ug gihapos niini pagpasa ang bola ngadto kang Archer Obra kinsa dali sab dayong nakapasa kang Gonzales alang sa nakapadaog nga puntos.
Ang Jaguars nga nakabangon na gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan, ningsaka sa 4-4 nga rekord samtang naunlod og samot sa ubos ang Fighting Maroons dala ang 1-7 nga rekord.
Ang Jaguars gipangulohan ni Gonzales pinaagi sa iyang 15 puntos samtang gipangulohan ni Padilla ang Fighting Maroons pinaagi sab sa iyang 15 puntos.
Sa high school division, napahugtan sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang ilang paggunit sa liderato human nila gipangbuntog ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 52-47.
Ang Dragons ninglupad sa 6-1 nga rekord samtang ang Baby Panthers ningsukarap sa 3-3 nga baraha. / ESL