Gordon taudtaod pa una makabalik

Gordon taudtaod pa una makabalik
Gordon
Gianunsiyo sa Denver Nuggets kagahapon, Biyernes, Enero 30, 2026, nga nakasinati og right hamstring strain ang usa sa ilang mga pambato nga si Aaron Gordon ug kinahanglan pa susihon og balik ang kondisyon niini inig labay sa upat ngadto sa unom ka semana.

Nasinati ni Gordon ang maong pagkaangol atol sa kulbahinam nga kadaugan sa Nuggets batok sa Milwaukee Bucks, 102-100, insakto usa ka semana ang nakalabay.

Sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA), si Gordon nag-average og 17.7 puntos, 6.2 rebounds, ug 2.5 assists. / Gikan sa wires

