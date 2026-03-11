Gov. Baricuatro andam makiggiyera ni Soco

“I don’t know what he’s trying to do. You want to go to war? Because I’m prepared to go to war.”
Reaksiyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa nitumbok ni Vice Governor Glenn Anthony Soco human gikuwestiyon ang plano sa executive department pagsulod sa usa ka settlement tali sa usa sa dako nga cement manufacturer sa Sugbo.
Ginganlan ni Baricuatro si Soco nga hipokrito gumikan sa uwahing mga pamahayag niini sa media kabahin sa proposed P211 million settlement tali sa APO Land and Quarry Corporation nga una nang adunay inisyal nga kasabutan nga P1.2 bilyunes.
Gisalikway sab ni Baricuatro ang giingong mga huhungihong nga gihatagan og ‘special treatment’ sa administrasyon ang ALQC.
Matod sa gobernador nga unang nidangop kaniya ang legal counsel sa APO nga nisugyot og settlement.
Una nang nisupak ang adminisitrasyon sa dakong kaltas sa bayranan sa APO gikan sa P1.2 bilyunes ngadto na sa P211 milyunes nga naglangkob sa 16 ka tuig hangtod nga nasuta nga ang lokal nga kagamhanan dili makakolekta og ‘extraction fees’ gikan sa mga pribadong luna.
“As far as I’m concerned, my conscience is clear. There’s no back door negotiation,” matod ni Baricuatro.
Sa kasamtangan, gisusi sa mga magbabalaod sa hunta probinsyal ang proposed ordinance nga naghatag og katungod sa gobernador nga mosulod sa settlement o compromise agreement tali sa APO.
Kahinumdoman nga niadtong 2023, ang 16th Sangguniang Panlalawigan nihatag og katungod ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagpirma og compromise agreement tali sa Dolomite Mining Corporation (DMC).
Moabot sa P856 milyunes nga mining obligation sa kompaniya ang gipaubsan ngadto sa P56 milyunes nga mahimong bayran pinaagi sa data-data.
“So, can you see the hypocrisy that’s happening here?” matod ni Baricuatro.
Gisuwayan pagpangayo og habig si Soco apan sa pagsuwat ning balita, wala pa siyay komento sa pamahayag sa gobernador. /