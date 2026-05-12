Gov. Baricuatro mipasidaan sa mikatap nga fake news

Gipasidan-an ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang publiko nga magbinantayon sa mga nikatap nga impormasyon kabahin sa giingong pamahayag niini labot sa nagpadayong impeachment trial batok ni Bise Presidente Sara Duterte.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga dunay nikatap nga sayop nga impormasyon nga giingong nigamit og mga hulagway nga nagpakita ni Baricuatro nga niabiba siya sa mga kongresista nga nibotar atol sa impeachment trial.
Ang nikatap nga hulagway duna kini mga pulong nga “Great job Cebu Congressmen!” butang nga gihimakak ni Baricuatro nga dili kini iyang pamahayag.
“Do not be easily swayed by misinformation and politically motivated attacks,” saysay niini sa Mayo 12, 2026.
Subay niini, giawhag sa Kapitolyo ang publiko nga mahimong responsable ug susihon daan ang mga impormasyon sa dili pa kini i-share o ba kaha mokomento ilabi na diha sa social media.
Sukad sa pagbalik sa impeachment trial, wala pa’y pamahayag si Baricuatro labot niini. / ANV