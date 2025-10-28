Gov. Pam mao nay RDC-CV chairperson

Gidawat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang appointment isip Regional Development Council Chairperson of Central Visayas sa Oktubre 28, 2025.
Nibutyag si Baricuatro nga nasurpresa siya sa nadawat nga appointment bisan pa man nga una na kining nisalikway sa nominasyon sa maong posisyon sa milabay nga tigom sa RDC.
Sa nasayran, ni-withdraw si Baricuatro sa endorsement aron iendorso si Cebu City Mayor Nestor Archival diin iyang gihimug-atan nga ang maong desisyon gikan sa giingong tinguha alang sa paghiusa.
Ang maong appointment gikan sa Malacañang pinaagi sa suwat nga giluwatan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Oktubre 24, 2025.
Iyang gisaad nga dunay lauman nga mga maayong kalambuan nga himuon ubos sa iyang pagdumala subay usab sa mga kaubanan niini sa maong council. / ANV