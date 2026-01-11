Gov. Pam miangkon nakalimot sa pagpasidaan ni Sen. Marcos

Gidepensahan ni Cebu Gov. Pamela Baricuatro si Senador Imee Marcos taliwala sa mga pagsaway sa social media mahitungod sa paglapas sa dress code atol sa iyang pagbisita sa Basilica Minore del Santo Niño niadtong Sabado, Enero 10, 2026.
Dali nga ni-react ang mga netizens batok kang Marcos ug sa Basilica Minore del Santo Niño tungod sa pagtugot kang Marcos nga makasulod sa pilgrim center bisan pa man nga nagsul-ob kini og pula nga sleeveless nga sapot, nga usa ka paglapas sa dress code nga gipatuman sa simbahan.
Sa usa ka Facebook post niadtong Dominggo, Enero 11, nanawagan si Baricuatro og pagsabot ngadto sa mga bisita sa probinsya.
“We’re all learning and sometimes missteps happen,” matud ni Baricuatro, nga nidugang nga isip usa ka opisyal sa gobyerno nga nagsalig sa mga protocol officers, mahitabo gyud ang mga dili pagsinabtanay.
Gikompirmar ni Baricuatro nga nagkakita sila ni Marcos sayo nianang adlawa ug nipaambit og hulagway gikan sa ilang panagtagbo.
Iyang giingon nga gipahibalo siya ni Marcos nga motambong sa mga kalihukan sa Sinulog, ug nidugang nga siya mismo nalimot sa pagpahinumdom sa senador nga likayan ang pagsul-ob og sleeveless nga outfit, nga iyang gihulagway nga iyang “sayop.”
Ang gobernador niingon nga nakatrabaho na niya si Marcos sa mga inisyatiba alang sa food security ug gihulagway ang senador isip usa ka tigpaluyo sa Sugbo sa Senado, dungan sa paghisgot sa ilang dugay na nga panaghigalaay ug managsama nga adbokasiya.
Iyang giawhag ang mga Sugboanon nga dili dayon mohukom ug ipakita ang espiritu sa Sinulog nga adunay kaluoy ug pagkamasinabtanon, samtang nagpasalig sa mga bisita nga welcome sila sa probinsya basta motahod lang sa lokal nga mga tradisyon.
Gi-repost ni Marcos ang post ni Baricuatro ug nagpasalamat sa gobernador. Nangayo usab og pasaylo ang senador tungod sa maong insidente.
“Salamat Gobernadora Pam. Mapaubsanon kong mangayo ug dispensa ug dugang pagsabot sa mga Sugboanon sa nahitabo,” suwat pa ni Marcos. /