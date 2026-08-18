Gov. Pam mimando nga pahugtan ang seguridad sa mga tunghaan sa Sugbo

Gimanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro niadtong Martes, Agusto 18, 2026, ang kapulisan sa lalawigan sa pagpauswag sa seguridad ug pagpahigayon og inspeksyon sa tanang tunghaan.
Kini aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug sa tibuok publiko pinaagi sa pagpaubos sa kapulisan sa heightened alert status.
Kini subay sab sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University didto sa Zamboanga City diin duha ka tinun-an ang nakalas.
"I directed the PNP provincial Director and all our COPs to conduct inspections and to heighten security in both public and private schools," matod ni Baricuatro.
Subay niini, gipahibalo sa gobernador nga gimando na sab ni Cebu Provincial Director Col. Abubakar Mangelen Jr. ang pag-deploy sa mga police officers sa mga tunghaan.
Gipaagi kini sa one-police-to-school deployment scheme, aron maseguro nga luwas ang mga tunghaan sa probinsiya.
Si Talisay City Mayor Gerald Anthony "Samsam" Gullas sa iyang bahin, nipadayag sab sa iyang kabalaka sa sunod-sunod nga panghitabo sa pagpamusil sa mga tunghaan.
"With the things happening right now I really have to talk to the police. We have to be prepared if ever hopefully dili mahitabo but we have to be prepared if that happens," matod ni Gullas sa Agusto 18, 2026.
"First of all it is actually a cause for concern. Masakitan ko isip usa ka parent nga mahadlok na hinuon ta nga mga ginikanan paeskwelahon atong mga anak especially with what happened in Tacloban and now in a private school," dugang niya.
Lakip sa gihimo sa Dakbayan sa Talisay ang anti-bullying ug cyber-bullying seminar sa mga tunghaan ug sa mga magtutudlo ug nipalit sab kini og 100 ka mga metal detectors para sa mga tunghaan sa siyudad uban sa training sa insaktong paggamit niini. / ANV