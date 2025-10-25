Gov. Pam misusi sa ‘pagpangubkob’ sa Hinulawan River

Personal nga gisusi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Hinulawan River sa Dakbayan sa Toledo, Biyernes, Oktubre 24, 2025 aron makita ang giingong nagpadayong quarry operations sa lugar taliwa sa reklamo sa mga residente pinaagi sa protesta sa miaging semana.
Pipila ka adlaw ang milabay, adunay mga grupo nga nihimo og lihok protesta atubangan sa Kapitolyo aron ipadayag ang ilang yangungo kabahin sa environmental ug safety impacts sa quarry operations sa ilang lugar.
Naglangkub sa maong grupo ang Sapangdaku River Community Stakeholders Association, Inc. (SARICOSA) ug Lamintak Norte Farmer-Beneficiaries Association (LANFABA) nga nagtuo nga ang padayong pag-quarry sa dapit magdala og dakong kadaot sa kalikupan ug sa umaabot.
Nagtuo ang mga residente nga tungod sa padayong pagkubkob padayon usab ang pagbuka sa baba sa sapa ug paglawom sa kinubkoban nga makapahuyang sa yuta. Giingong aduna usaý taytayan duol sa gikubkoban nga possibling maghatag og risgo sa mga tawo nga moagi sa dapit.
Si Provincial Administrator Ace Durano nga uban sa nisusi sa kahimtang nisaad nga tukion sa Provincial Legal Office (PLO) ang petition sa mga residente aron mahatagan kini og tukmang lakang sa Kapitolyo.
Ang Hinulawan River nga nagtadlas sa pipila ka barangay sa Toledo dugay nang gihimong quarry area tungod sa ka abunda sa balas ug graba sa maong lugar. / ANV