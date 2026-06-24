Gov Pam nipadayag og suporta ni Minglanilla Mayor Rajiv Enad

Si Governor Pam Baricuatro nipadayag og suporta para ni Mayor Rajiv Enad, kinsa nag atubang og kasong graft nga gisang-at sa Office of the Ombudsman, kabahin sa usa ka goat farm sa barangay Guindarohan.
Matod pa ni Gov. Baricuatro sa iyang komento sa usa ka social media post, si Enad giisip niya nga maoy “one of the best performing mayors in Cebu Province.”
Kung mahinumduman, nipahibawo ang Office of the Ombudsman nga pasakaan ug kasong graft si Enad, Vice Mayor Lani Peña, ug mga kunsehales tungod kay wala sila ni endorso sa rehabilitation plan sa Jomara, ang kumpanya nga nagtukod ug Goat Farm sa bukid sa Guindarohan.
Ni-explain sa Enad nga ang ilang lakang gihimo aron ma protektaran ang kinabuhi sa mga residente sa Guindarohan, diin naay mga balay nga nangliki, kuyog sa pagliki sa yuta. Matod pa, ang pagliki sa yuta didto duol sa Goat Farm sa Jomara tungod sa gidudahang illegal quarry operation sulod sa goat farm.
Ang Jomara nga tag-iya sa goat farm mao pod ang kumpanya nga tag-iya sa landfill o labayanan sa basura sa Minglanilla, nga gi-objectionan sa mga residente ug mga opisyales. / PR