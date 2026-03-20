Gov. Pam: Way shortage sa bugas taliwala sa krisis
Nihimo og kinalit nga pagsusi si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa supermarket nga namaligya og mga bugas sa Dakbayan sa Mandaue sa Biyernes, Marso 20, 2026.
Si Baricuatro nisusi kon aduna pa’y mapalit nga bugas sa Probinsiya sa Sugbo nga tag P48 ang kilo taliwala sa epekto sa krisis sa Middle East.
“So nia ko diri karon, atong gi-check if naay P48 nga rice. Unya naa pay coming. Sakto ang atong giingon nga walay shortage sa bugas,” matod ni Baricuatro sa Biyernes.
Una na nga namahayag si Baricuatro nga dili angay mabalaka ang publiko tungod kay adunay igong suplay sa bugas nga mapalit sa mga Sugboanon sa merkado.
Apan iyang gimanduan ang mga local government unit (LGU) sa pag- monitor sa mga tindahan sa ilang lugar pagseguro nga dili kini magpatuyang og pausbaw sa presyo sa mga palaliton.
Subay sa maong panawagan, moabot sa 40 na ka mga lokalidad ang ni-activate sa ilang tagsa-tagsa ka price monitoring council nga maoy gitahasan sa pag-monitor sa presyo.
Lakip ang paghatag og silot kon gikinahanglan.
Gilauman ang himuong kinalit nga pagbisita ni Baricuatro sa uban pang mga tindahan sa Sugbo. / ANV