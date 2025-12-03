Gov. Pamela Baricuatro mosayaw sa Sinulog 2026

Pormal nga gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mosayaw siya sa umaabot nga Sinulog 2026.
Matod ni Baricuatro nga subay sa naandan ang Lalawigan sa Sugbo mopadala og contingent sa Sinulog apan tungod sa sunod-sunod nga kalamidad, giingong gihangyo ni Baricuatro ang Siyudad sa Danao nga moapil isip guest contingent.
Giuyonan ni Danao City Mayor Ramonito Durano ang maong hangyo.
Isip pagtahod sa naandan ug tradisyon sa Probinsiya sa Sugbo, gipahibalo sa gobernador nga mosayaw siya sa maong higayon.
Kini agi og pasalamat ug pangaliya subay sa mga nahitabong katalagman sa Sugbo.
Sama sa naandan sa kagamhanan sa probinsiya, mopili kini og tema nga mahimong sentro sa sayaw niini.
Ang Sinulog gikan sa Cebuano adverb nga Sulog nga gihubad sa English nga “like water current movement,” mao nang atras-abante ang sayaw sa Sinulog nga nahimong ritwal na sa mga deboto sa Santo Niño.
Nasayran nga labing unang selebrasyon sa Sinulog nahitabo tuig 1980 dihang pipila ka mga grupo sa mga tinun-an sa Sugbo ang nisayaw atol sa kapistahan sa Santo Niño.
Ang Sinulog naila na karon nga inahan sa tanang Festival sa Sugbo nga saulogon kada-ikatulong Dominggo sa Enero. /