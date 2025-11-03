Governor Pam: Way trabaho tibuok Lalawigan sa Sugbo karong adlawa

Wa’y trabaho sa Lalawigan sa Sugbo karon, Nobiyembre 4, 2025, subay sa pag-igo ni Bagyong Tino (Kalmaegi) nga nagdala og kusog nga pag-uwan, baha, landslide, ug flashfloods.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro niluwat sa Executive Order No. 67 nga nagmando sa pagsuspenso sa trabaho sa tanang national ug local government offices nga nahimutang sa lalawigan gawas lang sa mga opisina nga maoy frontline sa emerhensya ug disaster response, social welfare operations, health services ug public safety.
Aron makapadayon sa disaster-response ang matag units, gimando sab ang pag-deploy sa tanang personnel niini, pagpagpatuman sa skeletal-workforce o on-call deployment.
Samtang pasiunang niluwat sa Executive order No. 66 si Baricuatro nga nagmando sa pagsuspenso sa klase sa tanang levels sa private ug public schools sa Nobiyembre 3, aron pagseguro sa kaluwasan sa mga tinun-an.
Kon mograbe ang epekto sa bagyo o ba kaha masusi sa local chief executives nga risgo pa ang pagtungha, mahimo gihapon nga mosuspenso kini sa klase karong adlawa.
Sa nasayran, giisa ang alert level status sa Sugbo sa RED aron maseguro nga naka-standby ang tanang kawani sa disaster ug response team.
Samtang naka-code white sab ang tanang hospital sa lalawigan pagtubag sa tanang emerhensya nga motumaw atol sa pag-igo sa bagyo ug human sa kalamidad.
Subay niini, giawhan ang publiko nga mosunod lamang sa mga lehitimong sites sa social media lakip na sa lokalidad niini alang sa dugang updates. / ANV