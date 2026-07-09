Governors' Cup sa PBA sugdan na

Mga duwa karon:
5:15 pm- Terrafirma batok
Titan Ultra
7:30 pm- NLEX batok Macau
Masubhan na isip coach si Jimmy Alapag sa Philippine Basketball Association (PBA) sa pagsugod sa Season 50 Governor’s Cup karong Biyernes, Hulyo 10, 2026, s Ynares Center sa Antipolo City.
Sa labing una niyang misyon ning bag-o niyang obligasyon, giyahan ni Alapag ang NLEX Road Warriors sa pagpakigbatok niini sa gueat team Macau Giant Pandas sa main game.
Sa nahiunang mga interbyu, nagkanayon si Alapag nga nagpanikad na siyang gamiton sa Road Warriors ang iyang mga nakat-unan dihang nahimo siyang sakop sa coaching staff sa Sacramento Kings sa National Basketball Association (NBA) sulod sa dul-an sa unom ka mga tuig.
“I just wanna do my best to uplift the NLEX players. I think as a coach, it’s something that I learned from coach [Mike] Brown during our time together in Sacramento before he moved on to New York and won an NBA championship,” matod pa ni Alapag, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“He was all about being positive with the players and really trying to encourage them, uplift them, to allow them to play and perform at their best. That’s one of the things I’m gonna try to implement.”
Ang Road Warriors nikuha pagbalik sa ex-NBA nga si DeQuan Jones, kinsa maoy ilang import ning maong komperensya sa niaging season.
Sa iyang pagduwa sa Road Warriors kaniadto, maayo ang gipakita ni Jones ug maayo sab ang dagan sa iyang pagpakigtambayayong sa lokal niyang mga kauban nga gipangulohan ni Robert Bolick, kinsa usa sa nag-unang mga kandidato alang sa 2025-26 MVP award.
Sa ilang bahin, ang Giant Pandas mosuway pagbawi sa dili maayo nilang kampanya sa niaging Commissioner’s Cup diin nanamilit sila human sa elimination round bawon ang 3-9 nga rekord.
Ning maong tinguha, nikuha ang Giant Pandas og bag-o ug makapaukyab nga import nga si De’Vondre Perry, usa ka 27 anyos nga produkto Temple University (TU) Owls, nga nagduwa sa NCAA Division I sa US.
Sa premirong duwa, magpinaksitay ang Terrafirma Dyip ug Titan Ultra Giant Risers sugod sa alas 5:15 sa hapon. / ESL