Governor’s Cup U18 Basketball Tournament andam na

Andam na ang tanan ang alang sa pagbalik sa Governor’s Cup U18 Basketball Tournament nga sugdan karong Septiyembre 26, 2026, sa Mandaue City Sports and Cultural Center.
Kapin sa 40 ka teams nga nagrepresentar sa nagkalainlaing local government units (LGUs) ang magpinaksitay sa kompetisyon.
Ang partisipanteng teams gibahin sa walo ka grupo, tag upat ka grupo gikan sa south ug north.
Sa north, ang sakop sa Group A mao ang Catmon, Danao, Daan-Bantayan, Tabogon, ug Asturias, naglangkob sa Group B ang Medellin, San Remigio, Cordova, Balamban, Lapu-Lapu, ug Mandaue, sa Group C mao ang Compostela, Liloan, Tuburan, Bogo, Carmen, ug Tabuelan samtang naa sa Group D mao ang Madridejos, Bantayan Island, Santa Fe, ug San Francisco.
Sa South, ang naa sa Group A mao ang Dumanjug, Malabuyoc, Argao, Samboan, Ginatilan, ug San Fernando, sa Group B mao ang Pinamungajan, Santander, Aloguinsan, Sibonga, Dalaguete, ug Oslob, sa Group C mao ang Alcantara, Moalboal, Boljoon, Alegria, Alcoy, ug Naga samtang sa Group D mao ang Barili, Ronda, Talisay, Badian, ug Carcar.
Ang kampyon makadawat og P500,000, makabulsa og P250,000 ang 2nd placer, P100,000 sa 3rd placer ug P50,000 sa 4th placer. / ESL