Govt. gipa-alerto ni PBBM sa hulga sa Bagyong Uwan

Nakaalerto karon ang nagkadaiyang ahensiya sa gobyerno human sa mando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga mangandam kini alang sa pag-abot sa Bagyong Uwan nga gibanabana nga paingon sa amihanang bahin sa Luzon.
Sa pamahayag, si Marcos miawhag sa publiko nga pabilin kini nga kalma apan magbinantayon, kinsa mihatag og gibug-aton sa pangihanglan sa pagpangandam aron malikayan ang kadaot nga dala sa maong bagyo.
“Patuloy nating binabantayan ang pagtindi ng Bagyong Uwan habang papalapit ito sa Hilagang Luzon,” matod niini.
“Naka-full alert ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at agad kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan.”
Giawhag sab sa Presidente ang publiko nga mosunod sa mga pahibalo sa local nga kagamhanan alang sa ilang kaluwasan ug padayon nga mag-monitor sa weather updates.
“Sumunod sa mga abiso ng inyong LGU at agad lumikas kung kayo ay nakatira sa delikadong lugar. Ihanda ang inyong mga pangunahing pangangailangan at manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo,” matod niini.
Matod ni Marcos nga mipakatap na ang Department of Transportation ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board og mga bus ug truck aron pagpabakwit sa mga indibidwal nga posibleng maapektohan sa bagyo.
Samtang gipahimutang na sab sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, Armed Forces of the Philippines, ug Philippine Coast Guard ang ilang rescue vehicles, lifeboats, ug relief goods sa mga dapit nga maapektohan.
Kasamtangan nga gisuspenso ang mga toll fees alang sa emergency convoys ug responders, ug mitagana og special lanes alang sa mas dali nga maagian ang mga hilabihang risgo nga dapit. Matod niini nga pipila ka mga mall ug building ang mibukas sa ilang parking alang sa mga residente nga permi nga bahaon. / PNA