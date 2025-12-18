Superbalita Cebu

Govt. offices sa nasod way trabaho sa Dec. 29, Jan. 2

Govt. offices sa nasod way trabaho sa Dec. 29, Jan. 2
Local News
Ang Malacañang nipagawas og Memorandum Circular no. 111, s. 2025 pinetsahan niadtong Disyembre 18, 2025, nga nagpahibalo nga ang tanang buhatan sa kagamhanan o government offices gisuspenso ang trabaho sa Disyembre 29, 2025, ug Enero 2, 2026.

Kini aron sa paghatag og higayon sa mga kawani nga makasaulog sa pagsugat sa Bag-ong Tuig ug higayon nga makapauli ilabi na niadtong mobiyahe og lagyo nga dapit human sa maong kasaulogan.

Ang maong memorandum gipirmahan ni acting Executive Secretary Ralph Recto. / FVQ 

