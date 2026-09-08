Govt. vehicle nakaligis og 2 ka bata, 1 patay

Patay ang 10 anyos nga lalaki nga nagmaneho og biseklita samtang gikataho nga nabali ang tiil sa iyang angkas nga 8 anyos nga lalaki, human sila gisungag sa gikasugat nga sports utility vehicle (SUV) nga nakarehistro sa Lungsod sa Barili, Cebu.
Base sa report gikan sa Barili Municipal Police Station nga ang maong aksidente sa kalsada nahitabo Provincial Road, Barangay Candugay, Barili, niadtong alas 12:30 sa hapon, Martes, Septiyembre 8, 2026.
Ang mga biktima nailhan nga sila si: John Andrew Canete, 10, nag-drive sa biseklita, tinun-an sa Grade 4 ug ang backrider nga si Grae Harrison Alquizalas, 8, Grade 3, pulos taga Barangay Candugay, Barili.
Sa inisyal nga imbestigasyon nitumaw nga managlahi ang direksiyon sa SUV ug sa mga bata nga nagbiseklita sa dan nga nasakop sa Brgy. Candugay.
Sigun sa mga saksi nga ang SUV nga gimaneho ni alyas Carl, 37, drayber sa munisipyo gikataho nga mi-overtake sa gisundan nga motorsiklo.
Hinungdan nga nikawat sa pikas lane diin nagsubay ang mga biktima nga nag-bike.
Ang mga biktima dali nga gidala sa mga sakop Municipal Disaster Risk Reduction Management Office-Barili LGU sa Barili Infirmary Medical Center.
Ang 10 anyos nga si Cañete ang gideklarar nga patay, samtang ang 8 anyos nga backrider nga si Alquizalas ang padayon nga giatiman sa mga doctor.
Samtang ang SUV drayber kasamtangan nga anaa sa kustodiya sa Barili MPS alang sa dugang imbestigasyon ug ang pagsang-at og tukma’ng kaso. /GPL dugang taho gikan ni Paul R. Lauro