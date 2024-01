GPS gigamit sa imbestigasyon

Ang mga imbestigador sa Naga City Police Station ug sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nakahimo sa pagsubay og balik sa mga lakaw ni Joel Jude Suson Unchuan, alyas Coach “J”, gamit ang global positio­ning system (GPS) sa iyang sakyanan.

Ang 46-anyos nga vocal coach nga taga Queens Road Barangay Kamput­haw, dak­bayan sa Sugbo napalgang patay sa Sityo Palanas, Barangay Inayagan, dak­bayan sa Naga, habagatang Sugbo sa kaadlawon niadtong Disyembre 30, 2023.

Base sa GPS sa Toyota Fortuner sa bikti­ma, nasubay sa kapulisan ang katapusang nahimutangan sa sakyanan ni Unchuan ug ang rota niini nga maoy ilang gi­hi­mong basehanan sa pag-backtrack sa mga closed circuit television (CCTV) camera.

“We are now conducting back tracking, atung gi back track ang movement sa victims along with His vehicle. Actually ang atung investigators on the ground they were able to track movements of the victim before the incident, so we are concontinuously conducting back tracking of CCTV’s,” matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7. /