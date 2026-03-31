Grab moimbestigar sa taas nga singil sa plete

Imbestigahon sa Grab Philippines ang mga reklamo nga mas taas ang plete nga gisingil sa ilang GrabUnlimited subscribers.
Sa usa ka pamahayag niadtong Martes, ang kompanya sa ridesharing ug delivery nipasabot nga ang mga presyo sa ilang platform namugna pinaagi sa real-time nga dagan sa suplay ug demand, gilay-on, banabana nga oras sa biyahe, kondisyon sa dalan, ug ang presensya sa mga drayber o delivery partner.
“Because these factors shift continuously—sometimes within seconds—two transactions for what appears to be the same route or order, initiated even moments apart, may reflect different prices. This is also why prices may vary between devices, sessions, or times of day,” sumala sa kompanya.
Giklaro sa Grab nga ang ilang sistema sa pagpresyo naggamit og magkaparehas nga pamaagi alang sa tanang tiggamit.
Matod nila, wala sila naningil og managlahing base price kon kinsa ang user, unsa ang ilang subscription o unsa sila kasubsob mogamit sa platform.
Dugang nila, ang mga promo, voucher, ug benepisyo sa subscription sama sa mga discount idugang lang ibabaw sa base price nga makita sa bisan kinsang user nianang higayona.
Bisan pa man niini, giila sa kompanya ang mga reklamo sa kalainan sa plete pinaagi sa paglusad og internal review sa mga specific nga kaso ug usa ka mas halapad nga pagsusi sa ilang sistema sa pagpresyo.
Sa miaging mga adlaw, pipila ka mga netizen ang nag-post og mga ebidensya sa kalainan sa plete diin makita nga ang mga GrabUnlimited user mas gipaninglan og mahal komparar sa mga regular nga users.
Niadtong Marso 29, usa ka viral nga post sa Threads, usa ka user ang nagpakita nga gipaninglan siya og P216 alang sa usa ka biyahe samtang naka-subscribe sa GrabUnlimited.
Mas dako itandi sa regular nga account sa iyang inahan nga gipaninglan lang og P192 para sa samang rota.
Pagka Marso 27, laing user sa Threads ang nagpakita nga gipaninglan siya og P438 gamit ang iyang GrabUnlimited ug GrabUnlimited Car subscriptions, samtang ang regular nga account sa iyang anak gipaninglan lang og P360 alang sa samang biyahe. / PNA