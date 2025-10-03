Grabe ang traning sa Lakers
Sa ikaduha niyang tuig isip head coach sa Los Angeles Lakers, tinguha ni JJ Redick nga pang-kampyon ang kondisyon sa iyang mga magduduwa ug iya kining gisugdan pagtrabaho sa ilang training camp.
Sa ikatulong adlaw sa ilang training camp ning Biyernes, Oktubre 3, 2025 (PH time), sunodsunod nga full-court sprints ang gipahimo ni Redick sa iyang tanang mga batos, gawas lang sa wala nakaapil tungod sa managlahing mga rason.
“I don’t know if they like me right now,” matod ni Redick nga napatik sa Espn.com.
Sukwahi sa pagtuo ni Redick, nakauyon ang iyang mga magduduwa sa daw “pinatyanay” nga training nga iyang gipatuman hilabi na ang usa sa mga lider sa Lakers nga si Luka Doncic.
“It’s not just physical shape, it’s mental shape, too,” matod ni Doncic. “Both are very important. We’re doing it in practice. It was great. Everybody’s in great shape. Everybody’s running a lot, so it’s been great so far.”
Unom ka mga higayon nga gipadagan ni Redick ang iyang mga batos og full-court sprints sulod lang sa 34 ka mga segundos.
Human sa kadyot nga pahuway, nimando si Redick og 10 ka mga higayon nga full-court sprints nga kuhaon sa 60 ka mga segundos.
Human sa laing kadyot nga pahuway, unom na sab ka full-court sprints nga kuhaon sulod sa 34 ka mga segundos ang gimando ni Redick sa iyang mga magduduwa.
Sa niaging season, ang Lakers nahimong No. 3 seed sa Western Conference apan gipalagpot sila sa Minnesota Timberwolves sa 1st round playoffs series sulod lang sa lima ka mga duwa.
Kining maong kasinatian naghatag sa Lakers og dugang determinasyon nga labnihon ang korona sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
“I think there’s three ways I kind of view ‘Are we in shape? The first would be, ‘Are we sprinting back defensively?’ ‘Are we playing with pace offensively?’ And I would include our ability to crash and then get back on defense in that. And then, ‘Are we being physical?” matod ni Redick.
Wala nakaapil ning maong grabe nga training sila si LeBron James (glute nerve irritation), Marcus Smart (left Achilles tendinopathy), rookie Adou Thiero (left knee swelling), ug Maxi Kleber (quad). / Gikan sa wires