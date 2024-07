Grabeng baha sa Metro Manila

Grabe ang baha nga nasinati sa Metro Manila tungod sa habagat nga gipakusog sa bagyong Carina (Gaemi).

Atol sa paggawas ning taho, hayan nadeklarar ang state of calamity sa kaulohan subay sa sugyot ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa Miyerkules, Hulyo 24, 2024.

Ang bagyo nagbilin og 8 ka namatay ug 600,000 ka mga tawo ang namakwit.

“Because of what is happening, Mr. President (Ferdinand Marcos Jr.), lalo na sa Metro Manila, ang rekomendasyon po namin po rito baka puwedeng mai-declare po natin ang state of calamity ang Metro Manila. ‘Yun po ang napag-usapan namin kanina,” matod ni Abalos ngadto kang Marcos atol sa situation briefing sa Camp Aguinaldo, Quezon City.

Sa usa ka interbyu sa media, si Marcos niingon nga ang pagdeklarar og state of calamity sa National Capital Region (NC) naa sa mga lokal nga pangulo.

“It’s up to local communities to decide because they know best, they know best what they need. It is also, ‘yung pagdedeklara ng state of calamity is also to access funds para makapag-access sila ng funds kasi nauubos na ‘yung kanilang reserves,” siya miingon.

Si Abalos niingon nga ang Metro Manila Council nagtagbo sa Miyerkules sa hapon, Hulyo 24, aron hisgutan ang maong butang.

Sa sayo pa, ang Malacañang nag suspend sa klase ug trabaho sa mga opisina sa gobyerno sa Metro Manila tungod sa grabe nga pag-uwan.

Ang Department of Labor and Employment (Dole) usab nangayo sa pribadong sektor nga suspensuhon ang trabaho aron masiguro ang kaluwasan sa ilang mga empleyado.

Kadaghanan sa dagkong kalsada sa Metro Manila dili maagian tungod sa grabe nga pagbaha, nga miresulta sa nagkarambula nga mga sakyanan ug mga pasahero ug motorista nga na-stranded.

Daghang mga pamilya sa Navotas, Malabon, Pasig ug Manila ang gibakwit tungod usab sa pagbaha.

Sa Marikina, ang lokal nga kagamhanan nagpatuman og pwersadong pag-evacuate sa nagkadaiyang dapit human ang Marikina River misaka sa labaw sa 18 metros nga lebel sa tubig.

Ang duha ka lane sa North Luzon Expressway dili na maagian sa tanang matang sa mga sakyanan.

Samtang, si Marcos nagmando sa mga ahensya sa gobyerno nga magtinabangay aron matubag ang mga panginahanglan sa mga apektadong katawhan.

Alang sa alas 11 sa buntag sa Miyerkules, Hulyo 24, ang weather bureau nag-ingon nga si Carina nagpadayon sa pagpakusog samtang kini naglihok padulong sa Taiwan.

Ang Carina namatikdan mga alas 10 sa buntag nga anaa sa 345 kilometros amihanan sa amihanan-sidlakan sa Itbayat, Batanes uban ang maximum sustained winds nga 165 kilometros kada oras (km/h) duol sa sentro, ug huros nga moabot sa 205 km/h.

Ang probinsya sa Batanes nagpabilin nga ilalom sa Tropical Cyclone Wind Signal 2, samtang ang Babuyan Islands, ang amihanan nga bahin TCWS 1.