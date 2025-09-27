Grade 11 student ‘milugos’ sa Grade 8 nga biktima

Gidakop sa kapulisan ang 18-anyos nga ulitawo human gireklamo nga nilugos sa usa ka 15-anyos nga dalaga sa Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo niadtong Septiyembre 26, 2025.
Giila ang suspek nga si alyas Alex, usa ka grade 11 student, samtang ang biktima mao si alya Rose, Grade 8, pulos nagpuyo sa nahisgutang barangay.
Sa imbestigasyon sa Guadalupe Police, niasoy ang biktima nga alas 12:00 pasado sa udto, nanan-aw sila og salida sa kuwarto sa suspek.
Giingong gihikap sa suspek ang iyahang hawak ug wa na siya mahimutang hangtod nga gilugos siya.
Human sa maong panghitabo, niuli ang biktima ug nisumbong sa iyang inahan dayon gipadakop ang suspek.
Nangatarungan ang suspek nga nga wala niya pugsa ang biktima ug sinabutan nila ang hitabo.
Matod sa suspek nga ang biktima maoy nihangyo nga moadto sa ilaha ug nisugot ra sab siya tungod kay managhigala naman sila.
Nahibung na lang ang suspek nga gipadakop siya nga maayo ra man ang ilang kabubut-on sa pagpauli sa biktima nga nangayo pa gani niya og plite.
Ang kabanay sa biktima desidido nga mopasaka og kasong brape batok sa suspek. / JDG