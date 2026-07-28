Grade 12 students sa Labogon NHS, nag-seminar sa Research

Dos siyentos ka grade 12 nga estudyante sa Labogon National High School (LNHS) ang nangapil sa seminar sa ilang Practical Research 2 nga subject nga gipahigayon niadtong Hulyo 24, 2026 sa school gymnasium gikan sa alas 8 hangtud alas 11 sa buntag.
Ang seminar adunay tema nga “Data Wise: Discovering Answers Through Thoughtful Analysis with Wisdom, Innovation, Statistics, and Evidence.”
Gi-organisa kini ni Mariecris S. Dolino, Teacher 5 ug Practical Research 2 nga magtutudlo inubanan sa tabang sa Senior High School teachers ug pagsuporta sa Barangay Labogon SK Chairman Janice M. Mondares.
Gibutyag ni Dolino nga tuyo sa seminar nga ma-enhance ang kahibalo ug research skills sa grade 12 students pinaagi sa practical og real-world nga applications niini.
“Kining seminar karon kay usa sa mga pamaagi nga ang ang mga estudyante makahimo sa pagpili sa angay nga mga himan sa istatistika, pag-analisar ug paghubad sa datos sa husto, ug makadugang sa kahanas sa paggamit niini labina sa ilang Practical Research 2 nga subject,” dugang ni Dolino.
Si Judequi M. Aquino usa ka Satistician and Planning Officer sa Eversley Childs Sanitarium and General Hospital ang nahimong speaker. Iyang gidiscuss ang sampling techniques, levels of measurement, test of normality, hypothesis testing ug Basic Statistical Tests.
Matud ni Mischa F. Perino, Grade 12 student nga dako kaayong tabang ang seminar tungod kay mas nalamdagan ang iyang kahibalo kalabot sa statistics nga dili lang kini mahitungod sa komputasyon sa numero ug pagsunod sa mga formula kondi sa paghubad sa mga datos aron makabuhat og makahuluganon ug tukma nga ebidensiya sa research study.
“Nakatabang usab ang seminar kanako nga masabtan ang kamahinungdanon sa pagpili sa angay nga mga himan sa statistics aron masiguro ang kredibilidad ug kasaligan sa mga resulta sa panukiduki,” dugang ni Perino.
Gitapus ang seminar pinaagi sa paghatag og Certificate og Recognition ug Certificate of Appreciation ngadto sa speaker ug gitunol nilang Mrs. Erlinda F. Cuyos (School Head) ug Edgar S. Mertado (Senior High School Coordinator). / MARVIN G. QUILAQUIL