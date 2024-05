Graduation sa kaadlawon

Mosusi ang Department of Education (DepEd 7) bahin sa graduation rites nga nagsugod sa alas 3 sa kaadlawon sa Marigondon National High School (MNHS) sa Barangay Marigondon, dakbayan sa Lapu-Lapu nga gipahiga­yon sa Hoopsdome sa Miyer­kules, Mayo 29, 2024.

Sa interview sa SunStar Cebu kang Dr. Salustiano Jimenez, director sa DepEd 7, siya ni­ingon nga iyang tawa­gon ang atensyon sa Lapu-Lapu City division superintendent aron mahibaw-an kini nga sitwasyon.

Si Jimenez niingon nga ang oras sa graduation ceremony kinahanglang konsiderahon sa mga termino sa feasibility ug humanitarian reason sa panglawas ug kaluwasan sa mga estudyante.

Dugang pa niya nga kinahanglan magmata ang mga estudyante labing menos ala 1:00 sa kaadlawon aron makatambong sa alas 3:00 sa kaadlawon nga graduation ceremony.

“I think its not practical. Its the first time I heard this,” matod ni Jimenez.

Dugang niya nga iyang ipatawag usab ang tanang superintendente sa tibuok lalawigan sa Sugbo aron susihon ang tanang publiko ug pribadong tunghaan labot sa susamang mga seremonyas sa ilang graduation ceremony.

Hinuon, si Jimenez niingon nga walay giluwatan o polisiya kalabot sa oras sa pagpahigayon sa graduation rites.

“We have to look into this as to why there was this decision to have this,” dugang niya.

NAG-VIRAL

Tungod sa iyang katalagsaon, ang graduation rites sa MNHS nag-viral sa social media ug niani og nagkalainlaing reaksiyon sa mga netizen.

Sumala sa nag-upload sa vi­deo, call time sa mga estudyante nga mograduwar sa alas 3 sa kaadlawon apan alas 4 na sa buntag nagsugod ang programa.

Usa sa mga komentaryo nagkanayon nga nasabutan kini sa graduates ug ilang mga ginikanan tungod sa kaapiki sa schedule sa venue.

“Need mu start og sayu kay naay mugamit laing school karong hapon. We have 1,513 completers so we need to start early coz it takes 1hr and 30mins ang paso with parents,” sumala sa usa ka netizen.

Ning tuiga, ang Marigondon Junior High School dunay record nga 1,512 ka graduating students kon itandi sa miaging tuig nga 1,200.

Laing komentaryo nagkana­yon, “Nakisuyo ra tawn ta nga musugot ang school nga nakasked today nga kita sa morning. Struggle kaau pgkuha sa slot sa Hoopsdome tungod sa kadghang school nga nag-ilog. So in short, wala tay choice.”

Sa interview tali SunStar Cebu, usa ka ginikanan nga nagtago sa iyang ngan nipaambit sa iyang kasinatian.

“First time ni nako na experience but the event was successful. Giduka sila tungod sa kadugay nahuman but it was all worth it as they saw their children successful on their high school journey,” matod niya. / EHP / CAV