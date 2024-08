Graduwado sa USC top 4 sa Psychologist Licensure Exam

Usa ka alumna gikan sa University of San Carlos (USC) sa Cebu City ang nagkakuha sa ikaupat nga pwesto (87 porsyento) sa Agusto 2024 Psychologists Computer-Based Licensure Examination.

Si Blanche Marie Abellana, ang bugtong topnotcher gikan sa Cebu City, nipaambit sa iyang panaw padulong sa pagkalisensyadong clinical psychologist nga dili sayon kay kinahanglang magbalanse siya sa duha ka trabaho diin usa niini ang pagka-magtutudlo.

Taliwala sa kapuno sa iskedyul ni Abellana, ang pagtudlo mitabang kaniya nga mapalawom ang iyang pagsabot sa mga teyorya sa propisyon nga nakatabang kaniya sa pag-andam para sa board exam.

“I actually started teaching at USC to prepare for the board exam as it allowed me to gain more mastery over the concepts. I [also] wanted to develop my communication and interpersonal skills, which are crucial in clinical psychology but can be a challenge for me as an introvert,” matod ni Abellana sa exclusive interview sa SunStar Cebu sa Agusto 17, 2024.

Dugang ni Abellana nga samtang nag-andam siya alang sa Psychometrician Licensure Exam niadtong 2017, diin nakakuha usab siya og ikaduha nga pwesto nga adunay overall average nga 84.40, nahunahuna niya nga mahimong usa ka lisensyadong clinical psychologist.

“The path to achieving this dream is far from easy, given the immense responsibility that comes with the profession,” matod ni Abellana.

“I spent six years pursuing a master’s degree in clinical psychology and then had to work toward obtaining this license to kickstart my career,” dsason niya.

Giingon niini nga ang pagka-lecturer sa usa ka pribadong institusyon dili lang nakapahapsay sa iyang kahibalo apan nakatabang usab kaniya sa pagpatubo og usa ka supportive ug engaging nga palibot alang sa iyang mga estudyante.

Gipadayag ni Abellana nga gusto niya nga ang pagkat-on mahimong lingaw alang sa iyang mga estudyante ug para usab kaniya. Gipahayag usab niini nga nakaplagan niya ang kalipay ug katagbawan sa pagtan-aw sa iyang mga estudyante nga nihatag og bili ug gipaabot ang mga diskusyon sa iyang mga klase.

Si Aeannah Llaguno, usa sa mga estudyante ni Abellana sa iyang research class, miingon nga si Abellana usa sa labing maayo nga magtutudlo nga iyang naagian sa kolehiyo.

“Ms. Blanche is one of the best teachers I’ve had in college. We always feel comfortable sharing our thoughts in her classes as [she creates] a safe and respectful environment where we can express ourselves freely,” matod ni Llaguno.

Miuyon usab ang ubang mga estudyante ni Abellana sa iyang kaintelihente nga magtutudlo. / DPC