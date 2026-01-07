Graduwado sa USJ-R top 6 sa bar

Gikan sa kapin 11,000 ka mga nikuha sa 2025 Bar Examinations, usa lamang ka law school nga nagbase sa Sugbo ang nakasulod sa top 20.

Nakuha ni Jeowy Loyloy Ompad gikan sa University of San Jose–Recoletos (USJ-R) ang ikaunom (6th) nga puwesto, sa average score nga 91.25 porsiyento.

Gipagawas sa Korte Suprema niadtong Miyerkules, Enero 7, 2026, ang listahan sa Top 20 examinees sa 2025 Bar Examinations, diin nag-una sa listahan sa mga nakapasar si Jhenroniel Rhey Timola Sanchez sa University of the Philippines (UP) sa score nga 92.70 porsiyento.

Ikaduha si Spinel Albert Allauigan Declaro, University of Santo Tomas (UST), Manila sa 92.46 porsiyento, gisundan ni Alaiza Agatep Adviento, UST Manila nga anaa sa ikatulong dapit sa 91.91 porsiyento.

Si Angela De Castro Mitra sa De La Salle Lipa maoy nakuha sa ikaupat nga puwesto 91.68 porsiyento, samtang si Marc Angelo Galvez Santos sa UST Manila ang ikalima 91.58 porsiyento.

Kauban ni Ompad sa ikaunom nga dapit si Enrico Gabriel Reyes sa Ateneo de Manila University.

Nagkompleto sa top ten mao sila si:

Johan Raphael Silapan Gata sa UST Manila (90.90)

Marie Shantelle Atienza Sarmiento sa UP (90.87)

Richmond Bulan Lucas sa University of La Salette, Inc. (90.45)

Jasmin Teriann Afable Yap sa UP (90.36)

Ang uban pang nalakip sa top 20 passers mao sila si Allan Leo Tabuco Paran sa Arellano University (90.20), Patric Kiel Quiroz Navarro sa University of the East (89.93), Alfrancis Bagadiong Cabungcal sa UP (89.80), Gerilin Ano-os Gascon sa Bukidnon State University (89.71), ug Ignacio Lorenzo Dela Cruz Villareal sa UP (89.70).

Nalakip usab sa listahan sila si Mae Angela Damaso Locsin sa University of Santo Tomas–Legazpi (89.42), Randall Lipnica Pabilane sa Arellano University (89.41), Mikaella Franchesca Nuarin Abisana sa Ateneo de Manila University (89.38), Chinzen Tañada Viernes sa UP (89.35), ug Ronald Vincent Ofrecio Gonzales sa University of the East (89.31). / DPC