Grand Marian Cenacle himuon sa Sugbo

Gidapit ang tanang miyembro sa Parish Renewal Experience (PREX) ug mga deboto ni Mama Mary gikan sa Cebu ug Maasin, Leyte sa Grand Marian Cenacle nga pagahimuon karong Miyerkules, Septiyembre 16, 2026, gikan sa alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa IEC Convention Center, 23 Minore Park, Pope John Paul II Avenue, Barangay Luz, Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong kalihukan pangulohan nila ni Archbishop Abey Uy sa Cebu ug Bishop Presioso Cantillas sa Maasin-Leyte.
Ang Grand Marian Cenacle usa ka espirituhanong panagtigom sa PREX members ug mga deboto ni Mama Mary nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagtuo, pagpalawom sa debosyon, ug pagduol kang Hesukristo pinaagi sa panabang ug pagpataliwala ni Mama Mary.
Lakip sa mga tumong sa maong panagtigom ang paghatag og mas lawom nga pagsabot sa mga mensahe ni Mama Mary ug paglig-on sa espirituhanong kinabuhi sa mga tumutuo taliwala sa mga hagit ug kalisdanan nga giatubang sa katilingban karon.
Gilauman sab nga ang Grand Marian Cenacle makapalig-on sa panaghiusa sa mga miyembro sa PREX ug makapadasig kanila sa pagpadayon sa ilang espirituhanong panaw. / PR