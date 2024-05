Grass fire sa Siquijor milamoy sa 30 hektarya

Naa sa mga 30 ka hektarya ang kadako sa luna nga gikaon sa grass fire sa tulo ka mga barangay sa lungsod sa Larena, Siquijor.

Kini ang gibutyag ni Fire Officer 1 Flame Sotto, duty fire investigator sa Larena Fire Station nga gikahinabi sa Superbalita Cebu sa Mayo 17, 2024 pinaagi sa telepuno.

Matod ni Sotto nga ang sunog nagsugod ala 1:49 sa hapon sa Mayo 16, 2024 nga nagsugod sa bukid sa Brgy. Helen.

Gumikan sa hangin nga nagbali-bali ang deriksyon, ang mga aligato nanglugpad tapon sa Brgy. Canlasog ug Brgy. Bongtod.

Way mga balay nga naapektuhan kay ilang giatngan sa ubos ang kayo kay di masaka ang bukid sa tulo ka mga barangay nga nangaigo sa grass fire.

Si Sotto miingon nga ang may dakong danyos mao ang nursery sa Dept. of Environment and Natural Resources (DENR) kay may mga seedling sa kahoy, labina sa tugas, nga alang sa tree planting. / DVG