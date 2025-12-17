Gratuity pay, dili bonus ang madawat sa mga Casual, JOs

Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang madawat nga hinabang pinansyal sa mga casual ug job order (JO) nga trabahante sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo usa ka gratuity pay ug dili Christmas bonus.
Gipasabot sa mayor nga ang nasudnong balaod nagdili sa paghatag og bonus sa mga di regular nga empleyado. Iyang gikompirmar nga P7,000 ang i-release nga gratuity pay subay sa nasudnong kamanduan.
Base sa Administrative Order No. 39, kadtong mga COS ug JO worker nga nakaserbisyo na og labing minos upat ka bulan hangtod sa Disyembre 15, 2025 maoy makadawat. Alang sa mga nakatrabaho na og tulo ka bulan apan wala kaabot og upat, makadawat og P6,000.
Kadtong nakaserbisyo og duha ka bulan apan wala kaabot og tulo may madawat nga P5,000 ug ubos sa duha ka bulan, P4,000.
Giila sa kagamhanan ang natampo sa mga JO ug COS sa paghatud sa serbisyo publiko, ilabi na nga wala silay nadawat nga mid-year bonus, year-end bonus, ug PERA sama sa mga regular nga empleyado.
Gimanduan ni Archival ang City Treasurer’s Office sa pagpangita sa dugang nga P2,000 aron makompleto ang P7,000 ug ma-release kini sa dili pa ang Pasko. / CAV